Советник Главы Башкирии заявил, что Госфонд помощи семьям погибших в СВО повысит уровень поддержки

Советник Главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Республики Башкортостан Алик Камалетдинов прокомментировал предложение Владимира Путина об открытии в России специального государственного фонда по оказанию адресной, персональной помощи семьям погибших и ветеранам СВО. О необходимости создать такой фонд Президент страны заявил в ходе послания Федеральному собранию.

– Полностью поддерживаю предложение Владимира Владимировича. У нас в республике власти, жители, предприятия, организации, общественники объединились и активно помогают нашим военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Создание фонда выведет эту работу на более высокую ступень, систематизирует ее на уровне страны, – сказал Алик Камалетдинов.

По его словам, новый госфонд позволит взять под полный контроль работу с семьями погибших военнослужащих и с военнослужащими, которые уже возвращаются домой после выполнения воинского долга в результате ранений и по достижении предельного возраста.

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана Ленара Иванова назвала идею о создании специального фонда очень своевременной.

– Это очень хорошая новость. В настоящее время я нахожусь в Нефтекамске по заданию Радия Хабирова – в течение двух недель здесь должен быть организован центр по поддержке участников СВО и членов их семей. Аналогичный центр, первый в регионе, открылся на днях в Стерлитамаке. Будем активно работать по созданию подобных центров по всему Башкортостану. Ранее возникал вопрос по поводу источника финансирования для оказания комплексной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Сегодня в ходе своего послания Федеральному собранию Президент России дал на него ответ, – прокомментировала руководитель регионального минтруда.

Напомним, во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Оно было посвящено специальной военной операции, вопросам социальной поддержки ее участников, развитию экономики страны и другим.