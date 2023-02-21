Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал оценку противникам СВО

Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесёт ответственность по закону. Об этом сегодня, 21 февраля, сказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. При этом глава государства отметил, что Россия не будет уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются «охотой на ведьм».

«Не будем сводить счёты с теми, кто сделал шаг в сторону: отступился от Родины. Пусть это останется на их совести. Им с этим жить. Главное, что люди, граждане России дали им моральную оценку. Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции. Поняли, в чём смысл действий, которые мы делаем. Поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке проявился настоящий патриотизм. Чувство, которое исторически присуще нашему народу, потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым, подчеркну, каждым, неразрывной связи своей собственной судьбы с судьбой Отечества», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин от имени всех жителей России поблагодарил всех участников СВО за мужество, героизм и отвагу при выполнении боевых задач.

Как ранее писал «Башинформ», в оглашении послания, помимо традиционного состава гостей и пула СМИ, пригласили участников СВО.