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Сегодня, 19:32

В Башкирии расширят поддержку малого и среднего бизнеса

соцсети
Фото:соцсети

«Поддержка малого и среднего бизнеса, а также самозанятых - одна из приоритетных наших задач, - написал в соцсетях премьер-министр РБ Андрей Назаров. - В прошлом году на эти цели в республике было выделено 644,5 млн рублей. По сумме выделенных на развитие предпринимательства федеральных средств Башкортостан занял в 2022 году 5 место среди регионов России.

В текущем году мы расширим меры поддержки предпринимателей. На мероприятия в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» будут выделены 694,5 млн. рублей».

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