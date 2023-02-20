В Башкирии расширят поддержку малого и среднего бизнеса

«Поддержка малого и среднего бизнеса, а также самозанятых - одна из приоритетных наших задач, - написал в соцсетях премьер-министр РБ Андрей Назаров. - В прошлом году на эти цели в республике было выделено 644,5 млн рублей. По сумме выделенных на развитие предпринимательства федеральных средств Башкортостан занял в 2022 году 5 место среди регионов России.



В текущем году мы расширим меры поддержки предпринимателей. На мероприятия в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» будут выделены 694,5 млн. рублей».