По итогам 2022 года Башкирия вошла в Топ-3 регионов по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе правительства России.

В целом по стране малый и средний бизнес привлёк в прошлом году 812,5 млрд рублей льготных кредитов, воспользовавшись гарантиями и поручительствами участников национальной гарантийной системы (НГС). Государственной поддержкой в рамках реализации национального проекта по развитию МСП воспользовались более 44 тысяч предпринимателей.

Список регионов-лидеров по приросту финансовой поддержки малого и среднего бизнеса-2022 возглавил Краснодарский край. Регион увеличил её объём по сравнению с 2021 годом в 2,5 раза - до 31,8 млрд рублей.

Второе место делят между собой Москва и Нижегородская область с увеличением в 2 раза - 139,4 млрд и 22,2 млрд рублей соответственно.

Третье место занимает Башкирия, где за год объём финансовой поддержки вырос в 1,9 раза и достиг 21,1 млрд рублей.

«Объём кредитов с поручительством за прошлый год вырос на 68% по сравнению с 2021 годом, констатировал первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов. - Одновременно число МСП, получивших эту меру поддержки, увеличилось в 2,5 раза. Этого удалось достичь за счёт совершенствования гарантийного механизма, расширения использования инструмента зонтичных поручительств, пересмотра требований к деятельности региональных гарантийных организаций. Важное значение имели также антикризисные изменения Банка России, внесённые в программу стимулирования кредитования. Это позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки».

В отраслевом разрезе больше всего финансовой поддержки привлёк малый и средний бизнес в обрабатывающих производствах - около 187,5 млрд рублей, или +65% к 2021 году, а также в сельском хозяйстве (55 млрд, +36%), сферах транспортировки и хранения (более 53 млрд и двукратный рост), гостиниц и общепита (около 19,5 млрд и прирост к 2021 году почти вдвое).

К сведению. Национальная гарантийная система, оператором которой выступает корпорация МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки – участники механизма зонтичных поручительств корпорации МСП и региональные гарантийные организации.

Национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства разработан по поручению президента России Владимира Путина, информировал ранее «Башинформ».