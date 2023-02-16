Новости Башкортостана и Уфы
74.76
+0.56
79.98
+0.41
84.54
-0.6
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Вчера, 22:02

В башкирском кабмине обсудили проблему отключения газа в МКД

В правительстве Башкортостана прошло межведомственное совещание по вопросу отключения многоквартирных домов от газоснабжения. Премьер-министр отметил, что эта проблема все еще полностью не решена.

«В этой сфере есть комплекс проблем системного характера. В их числе неэффективное взаимодействие администраций муниципалитетов с управляющими компаниями, недостаточный контроль за состоянием и эксплуатацией дымоходов и вентиляции. Они привели к тому, что некоторые многоквартирные дома остались без газоснабжения. С прошлого года мы занимаемся этой проблемой на уровне правительства. Частично она решена, но чтобы решить ее полностью, необходимы дополнительные меры», — сказал Андрей Назаров.

По итогам совещания Андрей Назаров поручил руководителям ведомств определить источники и механизм финансирования для проведения работ по замене дымовых и вентиляционных каналов в проблемных домах и восстановить газоснабжение в максимально короткие сроки.

Как сообщал Башинформ по данным минЖКХ, в феврале полностью отключенными от газоснабжения оставались четыре МКД в Уфе и один в Белорецке — всего 250 квартир. 71 дом отключен частично — в тех квартирах, где нарушения вентиляции произошли в связи с несанкционированными перепланировками.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика