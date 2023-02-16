В башкирском кабмине обсудили проблему отключения газа в МКД

В правительстве Башкортостана прошло межведомственное совещание по вопросу отключения многоквартирных домов от газоснабжения. Премьер-министр отметил, что эта проблема все еще полностью не решена.

«В этой сфере есть комплекс проблем системного характера. В их числе неэффективное взаимодействие администраций муниципалитетов с управляющими компаниями, недостаточный контроль за состоянием и эксплуатацией дымоходов и вентиляции. Они привели к тому, что некоторые многоквартирные дома остались без газоснабжения. С прошлого года мы занимаемся этой проблемой на уровне правительства. Частично она решена, но чтобы решить ее полностью, необходимы дополнительные меры», — сказал Андрей Назаров.

По итогам совещания Андрей Назаров поручил руководителям ведомств определить источники и механизм финансирования для проведения работ по замене дымовых и вентиляционных каналов в проблемных домах и восстановить газоснабжение в максимально короткие сроки.

Как сообщал Башинформ по данным минЖКХ, в феврале полностью отключенными от газоснабжения оставались четыре МКД в Уфе и один в Белорецке — всего 250 квартир. 71 дом отключен частично — в тех квартирах, где нарушения вентиляции произошли в связи с несанкционированными перепланировками.