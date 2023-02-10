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Сегодня, 13:30

Дома могут остаться без газа из-за проблем с вентиляцией по вине собственников или УК — минЖКХ РБ

В Башкирии в 2022 году из-за проблем с вентиляцией от газа отключали 535 МКД. В Уфе во второй половине 2022 года газ закрыли в 46 многоквартирных домах, в первом полугодии их было 4. В Белорецке в течение 20 месяцев квартиры в 16 МКД лишены горячей воды из-за отключения газа.

«В 2023 году специализированные организации усилят проверки, проводя обязательное испытание на герметичность вентканалов. В результате ожидаем значительный рост отключенного от газа жилья. Поэтому прошу увеличить количество встреч с собственниками  в части усиления их ответственности за содержание и состояние общедомового имущества», — сказала и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова на коллегии ведомства по итогам года.

По данным минЖКХ, на сегодня в регионе полностью отключены от газа 5 домов с 250 квартирами. Это 4 дома в Уфе и 1 — в Белорецке. 71 дом отключен частично — газ закрыли в квартирах, где вентиляция оказалась нарушена в связи с «самовольными» перепланировками. В них обнаруживались закладки вентшахт, обратная тяга в дымовых каналах, обрушение дымоходов, присоединения дымохода к вентиляционному каналу.

Проверка дымовых и вентшахт по нормативам должна проводиться не реже 3 раз в год. Данное требование в республике выдержано в 55% домов.

По информации минЖКХ, ремонт дымоходов и вентшахт был проведен в 1338 МКД (8% от газифицированных), капремонт — в 111 (0,7%), реконструкция — в 23 (0,14%). Работы профинансированы в объеме 104,9 млн руб. 

Улучшить работу по предупреждению отключений домов от газа поможет программа «Единый реестр МКД с газовым оборудованием», рассчитывают в ведомстве. Всего в республике газифицировано почти 16,5 тыс. МКД (почти 90% от общего фонда МКД).

Как сообщал «Башинформ», по факту отключения от газа МКД в Советском районе Уфы было возбуждено уголовное дело по статье «Некачественное оказание услуг»: управляющая компания вовремя не привела в порядок систему вентиляции.

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