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Вчера, 11:21

Глава Башкирии обязал минтранс анализировать причины ДТП

Постановление правительства Башкортостана, подписанное Главой республики, вносит изменения в Положение о министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ и обязывает ведомство анализировать причины ДТП — «в том числе совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия», говорится в документе. Документ вступит в силу 1 марта текущего года.

Как сообщал «Башинформ», в республике ведется масштабное строительство федеральных трасс и объектов (М7, М5, М12, Восточный выезд), ремонт и реконструкция региональных дорог. На эти цели в 2023–2024 годах запланировано потратить 70 млрд руб. — в 2,2 раза больше, чем в 2021–2022. Вместе с тем власти республики ставят задачу сделать дороги максимально безопасными и снизить количество автомобильных аварий. Выявление их причин поможет своевременно устанавливать неблагополучные участки дорог, нуждающиеся в ремонте. 

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