Госсобрание Башкирии поддержало инициативу лишать мандата депутатов, прогуливающих заседания

В парламенте Башкирии считают, что новая норма федерального законодательства («О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») не повлечет за собой изменений в деятельности Госсобрания РБ, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В Башкирии точку в этом вопросе поставили еще в 2005 году, внеся изменения в Закон «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан». Наличие в законе данного положения обеспечивает парламентскую дисциплину. Если же кто-то из депутатов по объективным причинам не может исполнять обязанности, например, в связи с переездом или из-за плотного рабочего графика, то он пишет заявление и досрочно слагает полномочия. Депутатский мандат замещается в установленном порядке.

Напомним, закон, предусматривающий досрочное прекращение полномочий региональных и муниципальных депутатов в случае их отсутствия без уважительных причин на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд, принят Госдумой 25 января.

Ранее «Башинформ» сообщал о планах работы Госсобрания Башкирии на весеннюю сессию.