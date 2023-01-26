Константин Толкачев: Объем работы по всем направлениям в весеннюю сессию будет нарастать

Заключительная сессия текущего созыва Госсобрания республики обещает быть непростой, сказал сегодня на пленарном заседании спикер парламента Константин Толкачев.

«Не буду детально обрисовывать геополитические реалии. Вы все видите, какие вызовы брошены России. Наш парламент уже принял ряд важных законов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей, адаптацией экономики республики к новым условиям. Многие депутаты Государственного Собрания задействованы в волонтерской деятельности, помощи освобожденным территориям. Более 30 депутатов из Башкортостана разного уровня – от сельсоветов до республиканского парламента – принимают непосредственное участие в СВО. Объем работы по всем этим направлениям в весеннюю сессию будет нарастать», - сказал Константин Толкачев.

Особое внимание он попросил уделить в течение сессии контролю за исполнением бюджета Башкортостана.

«Мы принимали его в очень непростых условиях, с учетом сложившихся к декабрю реалий. Необходимо быть в постоянной коммуникации с правительством, в частности, с минфином, отслеживать, чтобы ресурсы находились как на дополнительные мероприятия, связанные с ведением СВО и противодействием санкционному давлению, так и на исполнение текущих социальных обязательств перед гражданами».

Константин Толкачев рассказал, что завершился процесс формирования Молодежной общественной палаты седьмого созыва при Государственном Собрании – Курултае, члены которой сегодня проведут свое первое заседание.

Константин Толкачев поручил депутатам оказать своим молодым коллегам необходимый патронаж.

«Мы рассматриваем членов Молодежной палаты как потенциально будущих депутатов. Поэтому сфера ответственности, объем работы, спрос должны быть соответствующими. Палата должна работать в тандеме с депутатским корпусом, помогать депутатам в решении общих задач, реализовывать собственные проекты, а главное – консолидировать молодежь в нынешнее непростое время», - отметил спикер парламента.