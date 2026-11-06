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11:58 (UTC+5), 06 Ноября 2026

В Башкирии предупредили о возможных перебоях в работе электронного дневника

Электронный дневник ждёт плановое обновление, пояснили в региональном минпросвещения.

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автор ИА «Башинформ»
Фото: автор | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

В Башкирии проходит плановое обновление мобильного приложения «Электронный дневник» — работы направлены на улучшение стабильности его работы. Об этом сообщает минпросвещения республики.

В период с сегодняшнего дня до 10 ноября вход в мобильное приложение может быть ограничен у некоторых пользователей.

В ведомстве напоминают: доступ к оценкам и расписанию всегда открыт через обычный браузер на компьютере или телефоне. Чтобы не терять контроль над успеваемостью ребёнка, можно воспользоваться веб-версией по ссылке: https://dnevnik.edurb.ru.

Обновлённое приложение появится в RuStore, Google Play и App Store ориентировочно 11–12 ноября — об этом сообщат дополнительно.

В минпросвещения приносят извинения за временные неудобства и благодарят за терпение и понимание.

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