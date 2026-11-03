В Башкирии начались осенние смены в лагерях для детей участников СВО

На осенних каникулах более 435 детей участников специальной военной операции из Башкирии проведут неделю в лагерях и санаториях. Об этом сообщили в региональном минпросвещения.
Программы смен направлены на интересный отдых, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, знакомство с культурными традициями народов России, а также на развитие творческих способностей и инициативы. Детей ждут общение, командные игры, познавательные мероприятия и новые открытия.
Детей принимают восемь организаций: ДОЛ «Ирандык», МАУ ДОЛ «Кама», ДООЦ «Мечта», ДОЛ «Орлёнок» Илишевского района, санаторий «Радуга» (Стерлитамак), ДОЛ «Чайка», ДСОК «Дружба» и ЗДОЛ «Огонёк».
Координирует и методически сопровождает эту работу Региональный методический центр дополнительного образования РБ.
Ранее в Башкирии подвели итоги летней оздоровительной кампании.
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