В Башкирии начались осенние смены в лагерях для детей участников СВО

На осенних каникулах более 435 детей участников специальной военной операции из Башкирии проведут неделю в лагерях и санаториях. Об этом сообщили в региональном минпросвещения.

Программы смен направлены на интересный отдых, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, знакомство с культурными традициями народов России, а также на развитие творческих способностей и инициативы. Детей ждут общение, командные игры, познавательные мероприятия и новые открытия.

Детей принимают восемь организаций: ДОЛ «Ирандык», МАУ ДОЛ «Кама», ДООЦ «Мечта», ДОЛ «Орлёнок» Илишевского района, санаторий «Радуга» (Стерлитамак), ДОЛ «Чайка», ДСОК «Дружба» и ЗДОЛ «Огонёк».

Координирует и методически сопровождает эту работу Региональный методический центр дополнительного образования РБ.

Ранее в Башкирии подвели итоги летней оздоровительной кампании.