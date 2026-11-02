«Есть чем гордиться!»: Глава Башкирии о победе в конкурсе школьных столовых

Как отметил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании правительства, с 26 по 30 октября в Краснодаре проходил федеральный этап всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026». По его итогам школа № 8 города Белорецка заняла первое место в номинации «Лучшая столовая городской школы». Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 и школа № 3 села Бижбуляк признаны лауреатами конкурса. Заведующая производством — шеф-повар уфимской школы-интерната № 28 Зилира Байкова заняла второе место в номинации «Лучший повар школьной столовой».

Главным же итогом стало признание Башкортостана лучшим регионом страны.

«По итогам комплексной оценки всей системы школьного питания и нашей работы с родительской общественностью республика стала лучшим регионом России. Поэтому в 2027 году федеральный этап Всероссийского конкурса будет проводиться уже здесь, в Башкортостане», — подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.

Глава республики Радий Хабиров лично поздравил команду и выразил благодарность всем, кто был задействован в этой работе. Отдельно он отметил вклад контролирующих органов и муниципалитетов. По его словам, победа стала результатом системной и упорной работы всей команды.

«Поздравляю. Хорошая работа. Вы — молодцы. Тут вся команда работала, все муниципалитеты. Я очень хорошо помню, как мы начинали эту работу. Особые слова благодарности нашим контролёрам школьного питания, вы внесли огромный вклад. Потому что мы очень много контрольных мероприятий проводили, и вот пришли к лучшему школьному питанию в Российской Федерации. Когда мне сообщили эту новость, меня это очень сильно обрадовало. Есть чем гордиться! Когда что-то делаешь постоянно, системно, упорно, это всё получается. Спасибо большое!» — поблагодарил Глава Башкирии.