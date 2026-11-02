Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Образование
12:55 (UTC+5), 02 Ноября 2026

«Есть чем гордиться!»: Глава Башкирии о победе в конкурсе школьных столовых

Башкортостан признан лучшим регионом России по итогам комплексной оценки системы школьного питания и работы с родительской общественностью.

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Как отметил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин на оперативном совещании правительства, с 26 по 30 октября в Краснодаре проходил федеральный этап всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026». По его итогам школа № 8 города Белорецка заняла первое место в номинации «Лучшая столовая городской школы». Уфимская коррекционная школа-интернат № 28 и школа № 3 села Бижбуляк признаны лауреатами конкурса. Заведующая производством — шеф-повар уфимской школы-интерната № 28 Зилира Байкова заняла второе место в номинации «Лучший повар школьной столовой».

Главным же итогом стало признание Башкортостана лучшим регионом страны.

«По итогам комплексной оценки всей системы школьного питания и нашей работы с родительской общественностью республика стала лучшим регионом России. Поэтому в 2027 году федеральный этап Всероссийского конкурса будет проводиться уже здесь, в Башкортостане», — подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.

Глава республики Радий Хабиров лично поздравил команду и выразил благодарность всем, кто был задействован в этой работе. Отдельно он отметил вклад контролирующих органов и муниципалитетов. По его словам, победа стала результатом системной и упорной работы всей команды.

«Поздравляю. Хорошая работа. Вы — молодцы. Тут вся команда работала, все муниципалитеты. Я очень хорошо помню, как мы начинали эту работу. Особые слова благодарности нашим контролёрам школьного питания, вы внесли огромный вклад. Потому что мы очень много контрольных мероприятий проводили, и вот пришли к лучшему школьному питанию в Российской Федерации. Когда мне сообщили эту новость, меня это очень сильно обрадовало. Есть чем гордиться! Когда что-то делаешь постоянно, системно, упорно, это всё получается. Спасибо большое!» — поблагодарил Глава Башкирии.
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru