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17:44 (UTC+5), 29 Октября 2026

Студенты Башкирии могут получить 1 млн рублей на свой стартап

Более 2,2 тысячи студентов смогут получить поддержку на запуск собственного бизнеса или технологического проекта.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Минобрнауки России объявило о старте конкурса «Студенческий стартап» в 2027 году. Более 2,2 тысячи студентов смогут получить по 1 млн рублей на запуск собственного бизнеса или технологического проекта.

Участвовать могут студенты (в том числе иностранные), аспиранты и ординаторы. Также шанс есть у тех, кто весной выпускается из университетских акселерационных программ. Дополнительные баллы получат участники передовых инженерных школ, молодёжных лабораторий и студенческих конструкторских бюро.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Сегодня она охватывает 539 университетов из 87 регионов России и более миллиона обучающихся, молодых учёных и преподавателей.

Оператором конкурса выступает Фонд содействия инновациям. Подробная информация — на сайте конкурса.

Напомним, Башкирия стала лидером по заявкам на конкурс «Студенческий стартап» 2026 года. 

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