Рособрнадзор тестирует устный экзамен по истории для девятиклассников

Рособрнадзор начал проверку нового устного экзамена по истории для учеников 9-х классов. Специалисты тестируют три разных варианта заданий и три формата экзаменационных материалов, чтобы понять, какой из них лучше подходит для школ.

В апробации участвуют ведущие учителя истории, сообщили в ведомстве. Они выступают в роли собеседников и экспертов, которые оценивают ответы школьников. Девятиклассники отвечают на вопросы, проверяющие, насколько хорошо они понимают исторические процессы, умеют находить причины и следствия событий, работать с историческими документами и высказывать своё мнение. Все задания составлены строго по единым государственным учебникам истории.

Учителя, участвующие в тестировании, помогают разработчикам понять, насколько понятно сформулированы вопросы, хватает ли школьникам времени на ответы и справедливы ли критерии оценки. На следующем этапе пройдут дополнительные пробные экзамены и обсуждение результатов с педагогами. Это нужно, чтобы доработать формат экзамена перед тем, как сделать его обязательным для всех девятиклассников.

Одной из площадок для проверки стала Орловская область. Регион показал хороший пример организации апробации — его результаты тоже учтут при доработке итогового формата экзамена.

Ранее сообщалось, что устный экзамен по истории для 9‑классников введут не ранее 2028 года.