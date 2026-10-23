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17:32 (UTC+5), 23 Октября 2026

В Башкирии готовят кадры для АПК со школьной скамьи

В специализированных классах ребята учатся работать на 3D-принтерах, агророботах и даже управлять беспилотниками. 

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Алмаз Галимов минсельхоз РБ
Фото: Алмаз Галимов | минсельхоз РБ
Альфия Аглиуллина
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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о работе по подготовке кадров для АПК. В республике уже созданы 248 агроклассов, они есть в 150 школах 42 муниципалитетов, сообщил он на своей странице в соцсетях. Многие школы республики, понимая требования времени и потребности экономики, открывают агроклассы по собственной инициативе. В них изучают предметы, связанные с особенностями сельского хозяйства, а практику дети проходят на ведущих аграрных предприятиях.

«Профессионалов для АПК республики мы готовим уже со школьной скамьи. Только за последнюю неделю открыли в Башкортостане сразу четыре агрокласса — в Зиргане Мелеузовского, Кабаково Кармаскалинского, Уразово Учалинского и Кушнаренково Кушнаренковского районов. В них ребята будут учиться работать на 3D-принтерах, агророботах и даже управлять беспилотниками.

Благодаря нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» таких агротехклассов у нас в республике 10 — они есть также в Чишминском, Бураевском, Нуримановском, Буздякском районах. А скоро агроинженерию будут преподавать и в селе Старый Курдым Татышлинского района — как только школа откроется после капремонта», — написал он.

Руководитель региона подчеркнул, что работа ведется при федеральной поддержке.

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