Минпросвещения утвердило порядок выставления оценки за поведение школьников

Министерство просвещения определило порядок выставления оценки за поведение школьников в этом учебном году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо ведомства.

Модель оценки включает четыре основных критерия: дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми, а также правомерное поведение. Решение должен принимать классный руководитель по итогам четверти или триместра, а также года. Педагогу нужно будет учесть комментарии других учителей. Кроме того, в расчёт берутся дополнительные сведения, полученные от дефектологов, логопедов, психологов, социальных педагогов, а также советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и администрацией школы.

В этом учебном году проходит апробация системы оценивания поведения учеников со второго по восьмой классы. Для участия в ней в каждом регионе выбрали не менее десяти общеобразовательных организаций.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года оценка поведения может быть внедрена во всех школах России.