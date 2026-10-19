Студентка из Башкирии получила высокую награду полпредства Президента РФ

На XVI Слёте студенческих отрядов Приволжского федерального округа, который собрал в Самаре тысячи активистов со всего ПФО, произошло событие, ставшее знаковым не только для Башкортостана, но и для всего движения студотрядов. Член правления Башкортостанского регионального отделения РСО Юлия Назарова была удостоена Благодарности полномочного представительства Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
— Эта награда — не просто формальное признание. За ней стоит ежедневная работа по организации студенческих отрядов, координация сотен бойцов, выстраивание диалога между молодёжью и органами власти, — рассказали в республиканском отделении РСО.
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