Сельский музей Башкирии победил во всероссийском конкурсе школьных музеев

Музей Старосубхангуловской школы Бурзянского района стал победителем Всероссийского конкурса школьных музеев. Руководитель музея — учитель истории Азангулова Гульсум Салаватовна, сообщили в региональном минпросещения.

В ведомстве уточнили, финал состязания прошёл 9–10 октября в Москве на базе парка «Патриот» в рамках всероссийского форума школьных музеев «Память жива».

Форум объединил 149 руководителей музеев и активистов из 61 региона России. Организатором мероприятия выступило российское общество «Знание» при поддержке минпросвещения, минобороны, «Движения Первых» и «ЮНАРМИИ».

По итогам очных испытаний и публичной защиты проектов экспертная комиссия выбрала 70 победителей. В качестве приза они получат современную технику и демонстрационное оборудование для обновления экспозиций.