Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Образование
14:59 (UTC+5), 14 Октября 2026

В проект федерального бюджета заложили увеличение расходов на образование

Башкирия традиционно активно участвует в федеральных образовательных программах и уже не первый год получает серьёзную поддержку из центра. Так, в этом году по президентской программе капремонта в Башкортостане обновляют 54 объекта — 42 школы, шесть детских садов и шесть колледжей. 

Добавить в предпочтительные источники Google
скриншот видео rutube правительства РБ
Фото: скриншот видео | rutube правительства РБ
Альфия Аглиуллина

На заседании комитета Госдумы по просвещению обсудили проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Глава минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что на госпрограмму «Развитие образования» запланировано 682,5 млрд рублей в 2027 году, 686 млрд — в 2028-м и 696,7 млрд — в 2029 году.

«Это позволит продолжить реализацию ключевых направлений нашей работы, включая программы капитального ремонта школ, детских садов и колледжей, строительство учебных заведений, проект „Профессионалитет“, обеспечение школьников горячим питанием, работу советников по воспитанию», — прокомментировал Сергей Кравцов.

Он также отметил, что более 60% расходов в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети» в 2027 году предусмотрено именно на госпрограмму «Развитие образования».

Значительная часть средств в новом бюджете заложена на социальные гарантии педагогов. На ежемесячное вознаграждение за классное руководство планируется направлять более 119 млрд рублей ежегодно. На капремонт школ — по 67,1 млрд рублей в год. На строительство школ в небольших населённых пунктах предусмотрено 37,7 млрд рублей в 2027 году, 31,5 млрд — в 2028-м и 34,1 млрд — в 2029-м. Ещё 26,1 млрд рублей в 2027 году запланировано на строительство и капремонт детских садов в рамках нацпроекта «Семья».

Добавим, что Башкирия традиционно активно участвует в федеральных образовательных программах и уже не первый год получает серьёзную поддержку из центра. Всего за четыре года (2022–2025) в республике отремонтировали 181 школьное здание, создав лучшие условия для более 57 тысяч учеников. В 2026 году по президентской программе капремонта в Башкортостане обновляют 54 объекта — 42 школы, шесть детских садов и шесть колледжей.

Работа по модернизации образовательных учреждений продолжается. На 2027 год заключено соглашение на обновление 31 объекта (в том числе 18 школ, 8 детских садов и 5 колледжей).

Глава республики Радий Хабиров ранее отмечал, что поддержка минпросвещения России позволяет региону масштабно менять образовательный ландшафт: «Министр просвещения России Сергей Кравцов — очень деятельный, всегда с пониманием относится к нашей республике. Всё, что просим, мы получаем. Это серьёзное финансирование на капремонты, на строительство новых школ».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru