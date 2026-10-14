В проект федерального бюджета заложили увеличение расходов на образование

На заседании комитета Госдумы по просвещению обсудили проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Глава минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что на госпрограмму «Развитие образования» запланировано 682,5 млрд рублей в 2027 году, 686 млрд — в 2028-м и 696,7 млрд — в 2029 году.

«Это позволит продолжить реализацию ключевых направлений нашей работы, включая программы капитального ремонта школ, детских садов и колледжей, строительство учебных заведений, проект „Профессионалитет“, обеспечение школьников горячим питанием, работу советников по воспитанию», — прокомментировал Сергей Кравцов.

Он также отметил, что более 60% расходов в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети» в 2027 году предусмотрено именно на госпрограмму «Развитие образования».

Значительная часть средств в новом бюджете заложена на социальные гарантии педагогов. На ежемесячное вознаграждение за классное руководство планируется направлять более 119 млрд рублей ежегодно. На капремонт школ — по 67,1 млрд рублей в год. На строительство школ в небольших населённых пунктах предусмотрено 37,7 млрд рублей в 2027 году, 31,5 млрд — в 2028-м и 34,1 млрд — в 2029-м. Ещё 26,1 млрд рублей в 2027 году запланировано на строительство и капремонт детских садов в рамках нацпроекта «Семья».

Добавим, что Башкирия традиционно активно участвует в федеральных образовательных программах и уже не первый год получает серьёзную поддержку из центра. Всего за четыре года (2022–2025) в республике отремонтировали 181 школьное здание, создав лучшие условия для более 57 тысяч учеников. В 2026 году по президентской программе капремонта в Башкортостане обновляют 54 объекта — 42 школы, шесть детских садов и шесть колледжей.

Работа по модернизации образовательных учреждений продолжается. На 2027 год заключено соглашение на обновление 31 объекта (в том числе 18 школ, 8 детских садов и 5 колледжей).

Глава республики Радий Хабиров ранее отмечал, что поддержка минпросвещения России позволяет региону масштабно менять образовательный ландшафт: «Министр просвещения России Сергей Кравцов — очень деятельный, всегда с пониманием относится к нашей республике. Всё, что просим, мы получаем. Это серьёзное финансирование на капремонты, на строительство новых школ».