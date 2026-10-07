В России учредят именные стипендии для молодых ученых

С этого учебного года студенты и аспиранты смогут претендовать на именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых — Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
«Надо помогать исследователям, которые только начинают свой путь в науке, чтобы они были подготовлены и мотивированы выполнять поставленные в таких сферах задачи», — отметил Михаил Мишустин.
Стипендией имени Курчатова будут поощряться студенты, имеющие достижения в области физики, и аспиранты, занимающиеся физикой и радиохимией. Стипендию имени Александрова смогут получать студенты за достижения в области электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики и технологий, а также аспиранты за успехи в изучении энергетики, электротехники и машиностроения.
Стипендии будут назначаться ежегодно по результатам конкурсного отбора и выплачиваться ежемесячно. Размер стипендии составит 30 тыс. рублей для студентов и 50 тыс. рублей для аспирантов.
Претендовать на стипендии смогут молодые люди, которые успешно учатся по профильным специальностям, участвуют в исследовательской деятельности и разработках, публикуют научные статьи и выступают на конференциях.
На выплаты новых стипендий из федерального бюджета будет ежегодно направляться более 55 млн рублей в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».
Ранее в Башкирии присудили госпремии имени Салавата Юлаева.
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