Владимир Путин поддержал создание единой нейросети в сфере образования

Президент Владимир Путин на встрече с педагогами — лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования.
С такой инициативой выступил победитель конкурса «Учитель года — 2026» Алексей Морозов, сообщает РИА Новости. Он предложил обучить ИИ на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, чтобы он помогал педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков.
«Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем вы сейчас сказали», — отметил президент России.
Глава минпросвещения Сергей Кравцов пообещал реализовать это предложение.
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