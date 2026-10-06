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12:42 (UTC+5), 06 Октября 2026

Владимир Путин поддержал создание единой нейросети в сфере образования

Глава минпросвещения Сергей Кравцов пообещал реализовать идею.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Президент Владимир Путин на встрече с педагогами — лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования.

С такой инициативой выступил победитель конкурса «Учитель года — 2026» Алексей Морозов, сообщает РИА Новости. Он предложил обучить ИИ на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, чтобы он помогал педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков.

«Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем вы сейчас сказали», — отметил президент России.

Глава минпросвещения Сергей Кравцов пообещал реализовать это предложение.

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