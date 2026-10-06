В Уфе завершается благоустройство территории Межвузовского кампуса

Председатель Госсобрания Башкирии Андрей Назаров проинспектировал ход строительства Межвузовского кампуса в Уфе. Он возглавил рабочую группу, созданную по инициативе Главы региона Радия Хабирова.
Руководитель башкирского парламента сообщил, что в октябре на объекте завершат благоустройство прилегающей территории. Также кампус подключили ко всем коммуникациям. Сегодня идут работы по устройству внутренних инженерных сетей, остеклению башен. На объекте ежедневно трудятся порядка 1300 человек.
«Кампус — это не просто стройка. Это студенты, наука, будущее республики. Обходы и совещания проводим регулярно, чтобы видеть, где буксует, и решать на месте. Отдельно продумываем, как кампус примет первых студентов. Для сильнейших абитуриентов предусмотрены меры поддержки, включая бесплатное заселение», — отметил Андрей Назаров.
Ранее «Башинформ» подготовил репортаж о финишном этапе строительства кампуса в Уфе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.