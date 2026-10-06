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20:54 (UTC+5), 06 Октября 2026

В Уфе завершается благоустройство территории Межвузовского кампуса

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Председатель Госсобрания Башкирии Андрей Назаров проинспектировал ход строительства Межвузовского кампуса в Уфе. Он возглавил рабочую группу, созданную по инициативе Главы региона Радия Хабирова.

Руководитель башкирского парламента сообщил, что в октябре на объекте завершат благоустройство прилегающей территории. Также кампус подключили ко всем коммуникациям. Сегодня идут работы по устройству внутренних инженерных сетей, остеклению башен. На объекте ежедневно трудятся порядка 1300 человек.

«Кампус — это не просто стройка. Это студенты, наука, будущее республики. Обходы и совещания проводим регулярно, чтобы видеть, где буксует, и решать на месте. Отдельно продумываем, как кампус примет первых студентов. Для сильнейших абитуриентов предусмотрены меры поддержки, включая бесплатное заселение», — отметил Андрей Назаров.

Ранее «Башинформ» подготовил репортаж о финишном этапе строительства кампуса в Уфе.

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