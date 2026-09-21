Башкирия вошла в прогрессивный уровень по управлению наукой – Мустафина

Башкортостан набрал 10 баллов по результатам оценки зрелости системы управления научно-технологическим развитием и вошёл в прогрессивный уровень. Об этом на заседании правительства республики сообщила председатель госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.
Как отметила Светлана Мустафина, оценка зрелости — это диагностика того, насколько выстроена система управления наукой и технологиями в регионе. Республику оценивали по пяти направлениям: управление, заказ на исследования, кадры, поддержка молодых учёных и инновационное развитие. Всего оценили 14 показателей и 44 признака.
По направлению «управление» республика получила 100% — есть ответственный орган, сформирована команда, утверждена госпрограмма. Заказ на исследования — 70%, кадры — 72%, поддержка молодых учёных — 82%, инновации — 50%.
«Мы находимся в одной группе с признанными лидерами: Санкт-Петербургом, Московской, Нижегородской областями, Красноярским краем. При этом у нас есть все возможности, чтобы сделать следующий шаг — в лидерскую категорию», — подчеркнула глава госкомнауки.
Ранее Глава Башкирии поручил вывести регион в лидеры технологического развития.
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