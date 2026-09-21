Понедельник, 21 Сентября 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Образование
17:17 (UTC+5), 21 Сентября 2026

Глава Башкирии поручил вывести регион в лидеры технологического развития

Республика находится на 7 месте федерального рейтинга.

Добавить в предпочтительные источники Google
Фото: скриншот видео | оперативное совещание правительства РБ
Альфия Аглиуллина

Глава Башкортостана Радий Хабиров поставил перед членами правительства задачу войти в лидерскую группу по научно-технологическому развитию (НТР). Об этом он заявил на оперативном совещании в понедельник.

«Нам нужно декомпозировать те задачи, которые есть. Есть задание всем членам правительства, и надо, конечно, в лидерскую группу попадать. Мы в рейтинге НТР находимся на 7 месте — это интегральный комплексный показатель, который определяет наше научно-технологическое развитие. Мы там, кстати, были на 4 месте. Такой достаточно конкурентный рейтинг, надо соответствовать», — сказал Радий Хабиров.

Он также сообщил, что в ближайшее время в республике соберут научную общественность, представляющую Академию наук Башкортостана и Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, чтобы обсудить стоящие задачи.

«А 23 сентября мы отметим 75 лет УФИЦ РАН, там примем участие», — добавил Глава региона.
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru