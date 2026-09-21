Глава Башкирии поручил вывести регион в лидеры технологического развития

Глава Башкортостана Радий Хабиров поставил перед членами правительства задачу войти в лидерскую группу по научно-технологическому развитию (НТР). Об этом он заявил на оперативном совещании в понедельник.

«Нам нужно декомпозировать те задачи, которые есть. Есть задание всем членам правительства, и надо, конечно, в лидерскую группу попадать. Мы в рейтинге НТР находимся на 7 месте — это интегральный комплексный показатель, который определяет наше научно-технологическое развитие. Мы там, кстати, были на 4 месте. Такой достаточно конкурентный рейтинг, надо соответствовать», — сказал Радий Хабиров.

Он также сообщил, что в ближайшее время в республике соберут научную общественность, представляющую Академию наук Башкортостана и Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, чтобы обсудить стоящие задачи.

«А 23 сентября мы отметим 75 лет УФИЦ РАН, там примем участие», — добавил Глава региона.