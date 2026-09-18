Учитель химии из Башкирии вышел в полуфинал шоу «Классная тема»

Марсель Файрузов, учитель химии из школы села Тугай Благовещенского района, стал полуфиналистом пятого, юбилейного сезона всероссийского телешоу «Классная тема».

Шоу показывает ярких педагогов со всей страны. Его проводят телеканал «Россия 1» и минпросвещения России при поддержке VK и нацпроекта «Молодёжь и дети». Главный приз — возможность победителя сделать свою образовательную программу на федеральном телевидении.

Совсем скоро начнётся народное голосование. Марсель Джалилович может победить в номинации «Химия».

Голосование пройдёт с 21 по 27 сентября в сервисе «Опросы» Сферума на базе мессенджера MAX. Поддержать учителя можно по ссылке.

Ранее Радий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с победой в конкурсе.