Радий Хабиров поздравил педагогов Башкирии с победой в конкурсе

Альбина Шарипова из детского сада № 3 «Шатлык» села Акъяр Хайбуллинского района стала первой среди 46 воспитателей дошкольных образовательных организаций со всей страны.
В этом садике Альбина Илдусовна работает с 2013 года. Свою профессию она считает настоящим призванием. Еще Альбина Шарипова — многодетная мама, вместе с мужем она растит трех замечательных детей.
В этом же конкурсе в номинации «За преемственность поколений» победила еще одна участница из республики — учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 Уфы Ляйсан Хасанова.
«Поздравляю педагогов с этим успехом!» — написал руководитель региона.
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