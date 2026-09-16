Уроки физкультуры по-новому: что изменится в преподавании дисциплины

Министерство просвещения России разослало в регионы рекомендации о том, как вести уроки физкультуры в 2026/27 учебном году. Как следует из документа, предмет остаётся обязательным для изучения с 1-го по 11-й класс.

В ведомстве отметили, что школы могут самостоятельно выбирать количество часов на изучение предмета — два или три часа в неделю. В случае выбора модуля по виду спорта он может быть реализован только как третий час физической культуры.

Для начальной, основной и средней школы предусмотрены разные наборы спортивных модулей. На всех трёх уровнях представлены 24 общих модуля, включая самбо, гандбол, дзюдо, хоккей, футбол, бадминтон, скалолазание, спортивный туризм, бокс и тяжёлую атлетику.

Также в рекомендациях оговаривается допуск к урокам физкультуры. К урокам допускаются только ученики с медицинским заключением. При этом школы обязаны учитывать группу здоровья каждого ребёнка.

Отмечается, что для составления рабочих программ учителя могут воспользоваться «Конструктором рабочих программ» на портале «Единое содержание общего образования».

Ранее сообщалось, что 2027-й станет Годом здоровья школьников в системе образования.