Две студентки представят Башкирию на чемпионате высоких технологий

С 14 по 18 сентября в Великом Новгороде на площадке ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай» пройдёт финал чемпионата высоких технологий. Участники будут соревноваться по 20 компетенциям. В этом году чемпионат посвящён транспортной отрасли. Задания связаны с интеллектуальными транспортными системами и беспилотными технологиями.

По информации регионального минпросвещения, Башкортостан на чемпионате представят участницы в двух компетенциях: «Оператор-техник складских роботов (AGV/AMR)» и «Специалист по организации питания на транспорте». Это Ангелина Баязитова из Мелеузовского многопрофильного профессионального колледжа, прошедшая обучение в «Мастерской инноваций», и Елизавета Осмачко из Уфимского колледжа отраслевых технологий, участница межрегионального этапа.

Всего в финале примут участие 15 тысяч человек из всех регионов России и 30 зарубежных стран. По итогам чемпионата ключевые предприятия транспортной отрасли предоставят наиболее успешным участникам стажировки и рабочие места.

Справка

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя чемпионат «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Они направлены на поддержку талантливой молодёжи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Организатор — минпросвещения России.