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12:47 (UTC+5), 07 Сентября 2026

Радий Хабиров дал 1 месяц на завершение ремонта в школе № 40 Уфы

Ради масштабного обновления дети были вынуждены на полгода покинуть родные классы. С января школьники учились в здании гимназии № 47 неподалеку.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в ЦУРе поручил первому вице-премьеру Уралу Кильсенбаеву в течение месяца устранить все недочёты в обновлённой школе № 40 имени Героя России Максима Серафимова в Уфе.

«Я 1 сентября был в школе № 40. Она обновлённая. Я прошу довести до конца ремонт, кое-где что-то там не сделано. Я вас предметно спрошу через месяц. Месяц срок хороший, я думаю, что успеете, потом уже смысла нет, дожди пойдут», — заявил руководитель региона.

Ремонт в центре образования № 40 имени Героя России Максима Серафимова вёлся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», на обновление и оснащение школы было направлено более 120 миллионов рублей. Работы начались ещё в декабре прошлого года.

Напомним, школа получила имя в честь Героя России Максима Серафимова — своего выпускника, погибшего при исполнении воинского долга в зоне СВО.

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