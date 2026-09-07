Радий Хабиров дал 1 месяц на завершение ремонта в школе № 40 Уфы

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в ЦУРе поручил первому вице-премьеру Уралу Кильсенбаеву в течение месяца устранить все недочёты в обновлённой школе № 40 имени Героя России Максима Серафимова в Уфе.
«Я 1 сентября был в школе № 40. Она обновлённая. Я прошу довести до конца ремонт, кое-где что-то там не сделано. Я вас предметно спрошу через месяц. Месяц срок хороший, я думаю, что успеете, потом уже смысла нет, дожди пойдут», — заявил руководитель региона.
Ремонт в центре образования № 40 имени Героя России Максима Серафимова вёлся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», на обновление и оснащение школы было направлено более 120 миллионов рублей. Работы начались ещё в декабре прошлого года.
Напомним, школа получила имя в честь Героя России Максима Серафимова — своего выпускника, погибшего при исполнении воинского долга в зоне СВО.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.