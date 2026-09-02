Уфимскую школу на 2200 мест отметили в числе лучших в России

Накануне заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин назвал школу в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон одной из самых современных в стране. Учебное заведение на 2200 мест возведено с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов.
Как сообщил вице-премьер, благодаря механизмам инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов и инфраструктурных облигаций с 2021 года в стране построены и отремонтированы 65 школ и детских садов.
«Среди завершённых объектов — школа на 2200 мест в микрорайоне Кузнецовский затон в Уфе», — отметил Марат Хуснуллин.
Уфимская школа, открытая в феврале 2026 года, стала самой большой в Приволжском федеральном округе. В ней оборудованы 96 учебных кабинетов, четыре спортивных зала, актовый зал, студии дизайна, фото- и киносъёмки, кабинеты робототехники и интерактивный 3D-класс.
По данным кабмина России, всего по механизмам инфраструктурных и специальных казначейских кредитов в активной стадии строительства находятся ещё 4 школы и 11 детских садов по всей стране. Завершены работы по 21 школе и 40 детским садам, ещё четыре детских сада введены в эксплуатацию с помощью инфраструктурных облигаций.
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