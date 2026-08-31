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08:37 (UTC+5), 31 Августа 2026

Школьники Уфы стали абсолютными победителями международных научных боёв

По итогам всех этапов в младшей лиге по физике Андрей Камский и Богдан Середа завоевали золото.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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С 23 по 27 августа в Алматы прошёл международный турнир Youth Physics Battles (YPhB), в котором школьники соревновались в формате научных дебатов по физике, математике, химии и информатике. В отборочном этапе приняли участие около 1000 школьников из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Кипра.

Как сообщили в управлении образования Уфы, в составе российской команды выступали уфимские школьники Андрей Камский (инженерный лицей № 83 имени Героя Советского Союза Матвея Пинского) и Богдан Середа (лицей № 161). По итогам всех этапов в младшей лиге по физике они завоевали золото, став абсолютными победителями турнира.

В течение нескольких дней ребята решали сложные задачи, защищали свои решения перед жюри, оппонировали командам-соперникам и участвовали в публичных научных дискуссиях. Высокий уровень подготовки позволил им успешно справиться со всеми заданиями и одержать уверенную победу.

Ранее на педсовете в Ишимбае обозначили ключевые задачи в образовании региона, сообщал «Башинформ».

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