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12:38 (UTC+5), 31 Августа 2026

Школьник из Башкирии стал призером олимпиады по экономике в Китае

Фото: Скриншот | Прямая трансляция оперативного совещания правительства РБ
Ляйсан Закирова
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На оперативном совещании правительства в ЦУРе благодарностью Главы Башкирии чествовали ученика башкирского лицея-интерната № 3 Стерлитамака Руслана Аминова, который стал серебряным призёром международной олимпиады по экономике в Китае.

«Это престижнейшая международная олимпиада. Общими усилиями мы добились, что республика в пятерке лучших по олимпиадному движению. Это важнейший показатель качества среднего образования в нашей республике», – отметил Радий Хабиров.

Школьник поблагодарил Главу Башкирии за оказанную честь и своих учителей за полученные знания. Поделился планами, что в его гимназии совместно с минэкономразвития планируют запустить республиканскую олимпиаду по экономике. Также у девятиклассника есть цель стать победителем на международном уровне.

«В будущем есть план стать золотым призером. Я считаю, что это вполне достижимо. Я к этому стремлюсь», – признался Руслан Аминов. 

Ранее «Башинформ» писал о том, что весной Руслан Аминов стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по экономике в Московской области.

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