Премьер-министр Башкирии назвал дату сдачи кампуса в Уфе

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил ход строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. По словам премьер-министра республики Андрея Назарова, несмотря на временные трудности, сроки сдачи объекта остаются прежними.

Андрей Назаров отметил, что строители нацелены завершить работы в декабре.

«Идём к тому, чтобы в конце года завершить. Единственное, сейчас пока есть задержка федерального финансирования, по сути уже на месяц, это критично в это время, но надеемся, что в ближайшие дни решим. И тогда готовимся к сдаче в декабре», — сообщил он.

Радий Хабиров, в свою очередь, добавил, что уже пригласил Президента России Владимира Путина на торжественное открытие кампуса.

Ранее Башинформ рассказывал, каким станет межвузовский кампус Башкирии.