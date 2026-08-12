В Уфе к 1 сентября проверят дороги к школам

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов сегодня на оперативном совещании в мэрии поручил городским службам за оставшиеся две недели до начала учебного года проверить подъездные пути к образовательным учреждениям, а также состояние деревьев и освещение на прилегающих территориях.

По словам и. о. мэра, с началом учебного года в городе ожидается заметное оживление — как за счёт увеличения числа людей, так и транспортных потоков. В связи с этим необходимо заранее убедиться, что подходы и проезды к школам, детским садам и другим учебным заведениям соответствуют требованиям безопасности и комфорта.