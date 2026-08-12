Посол Сьерра-Леоне в России высоко оценил потенциал уфимского вуза

Стороны рассмотрели конкретные механизмы сотрудничества в сфере подготовки кадров и реализации совместных образовательных проектов. За круглым столом были обозначены ключевые направления взаимодействия в сфере науки, высшего и среднего профессионального образования. Особое внимание уделили формированию кадрового резерва для экономики Сьерра-Леоне, развитию двусторонней академической мобильности. Главным итогом визита стала договорённость о запуске пилотного образовательного проекта — открытии подготовительного факультета УУНиТ на базе технического университета Сьерра-Леоне.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева подчеркнула значимость образовательного трека в развитии международных контактов региона.

«Башкортостан последовательно укрепляет свои позиции на африканском континенте, и образовательная сфера здесь играет особую роль. Подготовка кадров для экономики зарубежных партнеров — это не только вклад в развитие дружественных стран, но и укрепление долгосрочных деловых контактов, создание основы для новых совместных проектов и инвестиционных инициатив. Республика заинтересована в расширении географии партнерств, и Сьерра-Леоне становится важным направлением этой работы», — отметила министр.

В завершение визита ректор УУНиТ вручил высокому гостю памятные подарки: национальный музыкальный инструмент курай и башкирский мед. Посол заверил, что обязательно освоит игру на нем и разместит этот подарок на почетном месте в своей резиденции в Сьерра-Леоне как символ теплой дружбы между народами.