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18:54 (UTC+5), 12 Августа 2026

Посол Сьерра-Леоне в России высоко оценил потенциал уфимского вуза

Башкирию посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. Он провел встречу с ректором Уфимского университета науки и технологий Вадимом Захаровым.

Фото: Адэлия Касимова | пресс-служба УУНиТ
Инсаф Хужабирганов
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Стороны рассмотрели конкретные механизмы сотрудничества в сфере подготовки кадров и реализации совместных образовательных проектов. За круглым столом были обозначены ключевые направления взаимодействия в сфере науки, высшего и среднего профессионального образования. Особое внимание уделили формированию кадрового резерва для экономики Сьерра-Леоне, развитию двусторонней академической мобильности. Главным итогом визита стала договорённость о запуске пилотного образовательного проекта — открытии подготовительного факультета УУНиТ на базе технического университета Сьерра-Леоне.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева подчеркнула значимость образовательного трека в развитии международных контактов региона.

«Башкортостан последовательно укрепляет свои позиции на африканском континенте, и образовательная сфера здесь играет особую роль. Подготовка кадров для экономики зарубежных партнеров — это не только вклад в развитие дружественных стран, но и укрепление долгосрочных деловых контактов, создание основы для новых совместных проектов и инвестиционных инициатив. Республика заинтересована в расширении географии партнерств, и Сьерра-Леоне становится важным направлением этой работы», — отметила министр.

В завершение визита ректор УУНиТ вручил высокому гостю памятные подарки: национальный музыкальный инструмент курай и башкирский мед. Посол заверил, что обязательно освоит игру на нем и разместит этот подарок на почетном месте в своей резиденции в Сьерра-Леоне как символ теплой дружбы между народами.

Адэлия Касимова пресс-служба УУНиТ
Фото: Адэлия Касимова | пресс-служба УУНиТ
«Визит посла Сьерра-Леоне в УУНиТ — это яркое подтверждение растущего авторитета башкирской науки и образования на международной арене. Госкомитет всецело поддерживает инициативы Уфимского университета по экспорту образовательных услуг и видит в сотрудничестве с дружественными африканскими государствами стратегический приоритет. Особенно отрадно, что партнерство выходит за рамки классического вузовского обучения и затрагивает систему среднего профессионального образования. Уверена, что те практики подготовки рабочих кадров, которые сегодня успешно реализуются в УУНиТ, станут востребованным инструментом для развития экономики Сьерра-Леоне. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку в реализации этих проектов», — подчеркнула председатель госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.
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