Школьники Башкирии начнут изучать обществознание по обновлённой программе

С 1 сентября 2026 года во всех школах страны вступает в силу обновлённая программа по обществознанию. Предмет отныне будут преподавать только в 9–11 классах. Освободившиеся учебные часы перераспределены в пользу истории, говорится в сообщении минпросвещения России.

Для девятых и десятых классов уже подготовлены единые государственные учебники. Одиннадцатиклассники перейдут на новые пособия с 1 сентября 2027 года.

Как подчеркнул глава минпросвещения Сергей Кравцов, предмет стал более прикладным. Школьники будут изучать реальное устройство российского общества, государства и экономики.

Общий объём курса сокращён с 272 до 136 часов. В 9 классе отводится 34 часа, в 10–11 классах — 102 часа. Авторский коллектив учебников возглавил помощник президента России Владимир Мединский, главным редактором стал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Новый курс синхронизирован с историей, литературой и географией.

Ранее сообщалось, что в Уфе проверили готовность образовательных учреждений к учебному году.