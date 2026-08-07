В Уфе ушел из жизни экс-ректор Авиационного университета Николай Криони

Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе Уфимского университета науки и технологий. Церемония прощания состоится 9 августа в 11.00 на университетской площади по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, 12.

Николай Константинович Криони родился 5 сентября 1953 года в Уфе. В 1976 году окончил Уфимский авиационный институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Доктор технических наук, профессор. Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан (2002), Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2006). Награжден медалями ВДНХ СССР, ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами.

Николай Константинович прошел в УАИ/УГАТУ путь от инженера до ректора. Был доцентом, ответственным секретарем приемной комиссии УАИ. С 1992 года он руководил учебным управлением вуза, с 2003 по 2015 год работал проректором по учебной работе, внеся огромный вклад в развитие образовательных стандартов университета.

В 2015 году Н. К. Криони возглавил Уфимский государственный авиационный технический университет. На посту ректора (2015–2019) Николай Константинович сохранил и укрепил позиции университета. Под его руководством УГАТУ динамично развивался: усиливалась научная составляющая образовательного процесса, поддерживались преподаватели, активно занимающиеся научной деятельностью, развивалась инфраструктура вуза. Признанием его заслуг стала победа в номинации «Наука в вузе» на всероссийском конкурсе «Ректор года».

В 2021 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный профессор Уфимского государственного авиационного технического университета» за значительный вклад в развитие научно-педагогической деятельности и подготовку научных кадров. Профессор Николай Криони до последних дней продолжал работать на кафедре технологии машиностроения УУНиТ, передавая свой богатый профессиональный и жизненный опыт молодым коллегам и студентам.

Николай Константинович Криони был специалистом в области контактного взаимодействия твердых тел, автором и соавтором свыше 180 научных трудов, включая 4 монографии и 5 учебных пособий. Имеет ряд авторских свидетельств на изобретения и патентов. Его разработки в области триботехнических параметров и твердых смазочных покрытий были внедрены на предприятиях Республики Башкортостан и других регионов России.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам покойного.