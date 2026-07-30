 С 1 августа стобалльники ЕГЭ могут подать заявку на премию Главы Башкирии

В Башкирии начинается приём документов на получение ежегодной единовременной премии Главы Башкирии для выпускников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене. Размер выплаты составляет 150 тысяч рублей. Размер поощрительной выплаты не зависит от количества стобалльных результатов у одного выпускника.

Премия учреждена для привлечения талантливой молодёжи в региональные вузы и удержания лучших выпускников в республиканской науке и экономике. Получить её смогут абитуриенты, набравшие максимальный балл на ЕГЭ и поступившие в региональные вузы, являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Как сообщал министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин, учителям, подготовившим таких выпускников, также предусмотрена премия в размере 50 тысяч рублей.

Для оформления выплаты необходимо предоставить полный пакет документов в бумажном виде до 20 августа 2026 года включительно в минпросвещения РБ. Приём ведётся строго по графику в кабинете № 105. Перечень необходимых документов включает заявление, согласие на обработку персональных данных, копии паспорта, ИНН, СНИЛС, реквизиты банковского счёта и справку из вуза о зачислении.

Напомним, премия для стобалльников была учреждена указом Главы Башкортостана в 2021 году. Педагоги, подготовившие выпускников с максимальными результатами, получают поддержку с 2020 года.

Ранее сообщалось, что Уфа вошла в топ-10 городов по популярности среди абитуриентов.