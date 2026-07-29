В Ленинском районе Уфы появится новая школа

И.о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов сегодня на оперативном совещании доложил о проблемной ситуации с гимназией № 91 на улице Красина. Здание 1935 года постройки требует реконструкции или строительства нового корпуса.
По словам Рустама Шарипова, микрорайон активно застраивается, нагрузка на школу растет с каждым годом. Уже в этом году в первый класс придут около 100 детей.
«Школа работает на пределе своих возможностей, и по площадям в будущем уже невозможно будет принимать детей. Состояние здания требует скорейшего принятия решения», — отметил и. о. мэра.
По его словам, в ближайшее время планируется начать строительство новой школы в Ленинском районе. Сейчас завершается проектирование нового образовательного учреждения. Как только работы по проектированию закончатся, власти приступят к поиску финансовых средств на строительство нового здания совместно с руководством республики.
Ранее сообщалось, что в Уфе рядом с Дворцом борьбы появился «Дворец образования».
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