В Ленинском районе Уфы появится новая школа

И.о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов сегодня на оперативном совещании доложил о проблемной ситуации с гимназией № 91 на улице Красина. Здание 1935 года постройки требует реконструкции или строительства нового корпуса.

По словам Рустама Шарипова, микрорайон активно застраивается, нагрузка на школу растет с каждым годом. Уже в этом году в первый класс придут около 100 детей.

«Школа работает на пределе своих возможностей, и по площадям в будущем уже невозможно будет принимать детей. Состояние здания требует скорейшего принятия решения», — отметил и. о. мэра.

По его словам, в ближайшее время планируется начать строительство новой школы в Ленинском районе. Сейчас завершается проектирование нового образовательного учреждения. Как только работы по проектированию закончатся, власти приступят к поиску финансовых средств на строительство нового здания совместно с руководством республики.

Ранее сообщалось, что в Уфе рядом с Дворцом борьбы появился «Дворец образования».