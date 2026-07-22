Как школьники Башкирии будут изучать литературу по новым правилам

Минпросвещения России опубликовало обновлённый список произведений, обязательных для изучения в школах. Документ, с которым ознакомился корреспондент «Башинформа», вносит изменения в федеральные образовательные программы по литературе для всех классов — с 1-го по 11-й.

Новый перечень не меняет «золотой канон» русской литературы. Школьникам по-прежнему предстоит читать Пушкина, Лермонтова, Толстого и Достоевского, а также изучать ключевые произведения XX века. Однако в самом подходе к преподаванию есть важное нововведение: список теперь чётко делится на обязательный минимум и вариативную часть (авторы, отмеченные специальными пометками). Теперь учителя получают не просто рекомендации, а федеральную программу с конкретными произведениями, которые обязательно должны быть изучены в каждом классе.

Это решение направлено на сохранение единого культурного пространства страны. Учителя башкирских школ, как и их коллеги в других регионах, теперь будут работать по единому стандарту. При этом у педагогов остаётся пространство для творчества: в программе предусмотрены произведения на выбор и обзорные темы, где учитель может учитывать интересы класса и региональные особенности.

Одновременно с основным перечнем утверждён и дополнительный список литературы патриотической направленности. Произведения в нем сгруппированы по ключевым направлениям: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «На страже русской земли». Впервые в перечень включён отдельный блок «Za наших» с книгами о героях специальной военной операции.

Список охватывает все возрастные группы: для младших школьников (6+) предлагаются адаптированные рассказы о войне и героях, для средних классов (12+) — более серьёзные произведения, включая «Детскую книгу войны» и дневники блокадников. Старшеклассникам (16+) адресована историческая и документальная проза, в том числе книги о Первой мировой войне, обороне Севастополя и героях разных эпох.

Помимо списка литературы, документ закрепляет новые требования к преподаванию: например, расширен перечень произведений для углублённого изучения в 10–11 классах, а также усилена роль литературной критики. Теперь ученики знакомятся не только с текстами, но и с трудами критиков — от Белинского до Лихачёва, что позволяет глубже понять контекст эпохи.

Ранее сообщалось, что в школах Башкирии для 8-х и 10-х классов изменят программу ОБЗР.