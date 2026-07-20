Владимир Путин подписал указ о статусе и поддержке учителей

Президент России Владимир Путин подписал указ «О статусе учителя в Российской Федерации», закрепляющий особое положение педагогических работников в обществе. Также документ устанавливает целый ряд гарантий для учителей. В частности, указ предусматривает профессиональное развитие педагогов на протяжении всей карьеры, обязательное наставничество для начинающих преподавателей в течение первого года работы, а также бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам и цифровым библиотекам.

Кроме того, педагоги получают право на бесплатное посещение государственных музеев не реже одного раза в месяц, бесплатную юридическую помощь по вопросам профессиональной деятельности и защиту от угроз жизни и здоровью в связи с выполнением своих обязанностей.

Важным нововведением стало присвоение звания «Ветеран труда» учителям при наличии не менее 25 лет педагогического стажа. Документ также рекомендует регионам обеспечить первоочередной приём детей учителей в детские сады.

Правительству РФ поручено в шестимесячный срок разработать единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя, а также внести изменения в законодательство для реализации предусмотренных мер поддержки.

В указе подчёркивается, что новые меры не должны приводить к сокращению уже существующих региональных программ поддержки педагогов.

Документ вступил в силу со дня подписания.

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