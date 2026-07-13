В межвузовском кампусе Башкирии может появиться представительство АН РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе предложил разместить представительство Академии наук республики на площадке межвузовского студенческого кампуса в Уфе.
«Первую очередь кампуса мы сделали, вузы туда зашли, лаборатории есть. Надо подумать, чтобы Академия наук там тоже была представлена, чтобы там жизнь кипела. Это было бы правильно. Студенты могли бы пообщаться с представителями Академии наук, было бы здорово. Ведь там 4,5 тысячи студентов, рядом три вуза, все академическое сообщество, преподаватели», — сказал Хабиров.
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