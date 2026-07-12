Для студентов вузов всех направлений введут четыре обязательных предмета

Для студентов всех специальностей станут обязательными четыре гуманитарные дисциплины. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

В обновленную программу высшего образования войдут «История», «Философия», «Основы российской государственности» и «Русский язык». По словам замминистра, ведомство стандартизирует подходы к преподаванию этих предметов и обновит содержание с учётом современных научных достижений. Речь идёт о пилотном проекте.

Ранее президент Владимир Путин поручил Минобрнауки включить дисциплину «Русский язык как государственный» в образовательные стандарты вузов.