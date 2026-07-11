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12:23 (UTC+5), 11 Июля 2026

В Уфе строящиеся школы в Глумилино, Затоне и Ярком готовятся к открытию

На месте побывали вице-премьер правительства РБ и исполняющий обязанности мэра башкирской столицы.

Фото: Сергей Щекатуров | архив ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина
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Сегодня, 11 июля, заместитель премьер-министра правительства Башкирии Рустем Газизов совместно с исполняющим обязанности мэра Уфы Рустамом Шариповым провели выездные совещания на строительных площадках образовательных учреждений города. Они посетили строящиеся школы в Глумилино, Затоне и микрорайоне Яркий, а также детский сад в Затоне-Восточном.

«Уфа растет, появляются новые жилые кварталы, а вместе с ними должны развиваться школы, детские сады и другая социальная инфраструктура. Поэтому вопросам строительства образовательных учреждений сегодня уделяется особое внимание», — отметил Рустам Шарипов.

Строительство школы в Глумилино вышло на финишную прямую: основные работы практически завершены, объект готовится к вводу в эксплуатацию.

«Школа получилась большой, достойной по площади и внутреннему наполнению. Могу сказать, что она станет украшением не только района, но и всей столицы республики», — подчеркнул Рустем Газизов.

В Затоне и микрорайоне Яркий строительство продолжается. Участники совещания обсудили текущую ситуацию и задачи, которые необходимо решить для сохранения набранных темпов.

Завершающим объектом стал детский сад на 260 мест в микрорайоне Затон-Восточный. Участники совещания обсудили ход завершающих работ и вопросы оснащения учреждения. «Для жителей это один из самых ожидаемых объектов. Микрорайон активно растет, все больше молодых семей выбирают его для жизни, поэтому потребность в новом детском саде с каждым годом становится все выше, — сказал Рустам Шарипов. — Рассчитываем, что уже к началу нового учебного года детский сад откроет свои двери для маленьких жителей микрорайона».

Ранее сообщалось, что в 2026 году в рамках федеральной программы капремонта в Башкирии отремонтируют 53 объекта образования: 41 школу, 6 детских садов и 6 колледжей.

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