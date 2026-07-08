В Башкирии выпускники могут улучшить результаты ЕГЭ

Сегодня, 8 июля, по всей России начались дополнительные дни пересдачи единого государственного экзамена. Возможность пересдать один из предметов по выбору появилась у выпускников в 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.

По данным Рособрнадзора, в 2026 году заявления на пересдачу подали около 149 тысяч человек по всей стране, что на 6 тысяч больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными предметами для пересдачи в стране стали обществознание — около 33 тысяч заявлений, русский язык — около 24 тысяч, информатика — более 23 тысяч, профильная математика — около 19 тысяч, а также химия — около 16 тысяч человек.

В Башкирии, по данным министерства просвещения республики, пересдать один из предметов решили около 4,2 тысячи выпускников.

Первая волна пересдач проходит 8 июля: в этот день выпускники могут улучшить результаты по физике, информатике, литературе, русскому языку, химии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

Вторая волна запланирована на 9 июля — в этот день можно пересдать базовую и профильную математику, обществознание, историю, биологию, географию, а также устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

В Рособрнадзоре напомнили, что предыдущий результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован независимо от количества набранных баллов. Если выпускник на второй попытке получит результат ниже, в силе останется именно новый балл — старый уже не восстановить.

Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по профильной математике в Башкирии выше общероссийского.