Стало известно, когда будут каникулы в 2026/2027 учебном году

Новый учебный год начнётся 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года, сообщили в минпросвещения России.

Образовательным организациям предлагается предусмотреть чередование периодов учебного времени, сессий и каникул для профилактики переутомления школьников.

«При формировании календарного графика мы всегда делаем особый акцент на сбалансированности учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Ребятам важно не переутомляться, чтобы сохранять учебную активность на протяжении всего учебного года. Соблюдение рекомендаций по периодам отдыха позволит обеспечить качественный образовательный процесс», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

При разработке календарного учебного графика образовательная организация может как использовать непосредственно федеральный календарный учебный график, так и составить собственный график на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.

Согласно рекомендациям, каникулы будут: