Радий Хабиров стал гостем подкаста минобрнауки России «Высший пилотаж»

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в подкасте министерства науки и высшего образования России «Высший пилотаж». В ходе беседы руководитель региона поделился подходом к взаимодействию с университетами и рассказал о развитии высшего образования в республике.
В рамках выпуска Радий Хабиров отметил, что рассматривает отношения с вузами как партнерские, требующие постоянной работы и внимания.
«Я не могу быть для вузов начальником, мы строим партнерские отношения. Как всякие отношения, их надо беречь и постоянно над ними работать», — отметил Радий Хабиров.
В ходе беседы обсуждались вопросы развития кампусной инфраструктуры и привлечения талантливой молодежи в научную и образовательную сферы. А также была затронута тема объединения ведущих вузов региона. Глава региона взял на себя ответственность за непростое решение об объединении двух ведущих вузов — БашГУ и УГАТУ, что впоследствии позволило создать Уфимский университет науки и технологий и привлечь федеральное финансирование на развитие науки и строительство межвузовского кампуса стоимостью 26,8 млрд рублей.
Стоит отметить, что Радий Хабиров регулярно посещает университетский кампус и взаимодействует со студентами и преподавателями, что позволяет ему лично оценивать потребности образовательной среды. Он неоднократно лично участвовал в защитах проектов вузов республики в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Полный вариант подкаста можно посмотреть и послушать здесь.
Справка
Проект «Высший пилотаж» включает 12 видеоинтервью с ректорами, руководителями передовых инженерных школ и экспертами, участвующими в трансформации российских вузов. Каждый выпуск посвящен конкретной теме, раскрываемой через личный опыт героя: его путь, решения, поиски. В рамках проекта уже записаны интервью с представителями МАИ, СПбПУ, ИТМО, Томского политеха и других ведущих университетов страны. Глава Башкирии Радий Хабиров стал единственным главой региона среди участников подкаста.
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