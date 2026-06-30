Уфимская школьница прошла отбор в международный лагерь молодых учёных

Ученица лицея № 93 Уфы Самира Абдрахманова прошла отбор и приглашена на финальный этап международного мероприятия SCO Young Scientists Camp 2026. С 5 по 20 июля на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане ребята будут работать в международных командах из 4-5 человек над реальными исследовательскими проектами под руководством опытных наставников.
Всего для участия в Международном лагере молодых учёных отобраны 70 участников из пяти государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в управлении образования Уфы.
В багаже Самиры — серьёзные достижения: два года подряд она участвовала в финалах Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии, является призёром ВсОШ по астрономии. Также в её портфолио несколько дипломов перечневых олимпиад по физике и астрономии.
Ранее сообщалось, что количество стобалльных работ на ЕГЭ в Башкирии выросло до 183.
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