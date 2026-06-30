Башкирия получит 59 новых школьных автобусов в рамках федеральной программы

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке и распределении школьных автобусов отечественного производства для регионов страны. Башкирия получит 59 новых машин, сообщается в документе. Из них 11 автобусов вместимостью до 12 человек, 23 — до 20 человек, 15 — до 24 человек и 10 — более 25 человек.

Башкирия, как и другие регионы, получит автобусы российского производства. Среди поставщиков — ООО Автомобильный завод «НАЗ» и ООО «ПАЗ». Техника поставляется как в стандартном, так и в северном исполнении.

Вся техника должна быть поставлена до 31 декабря 2026 года, говорится в документе. Также минпромторг обязан заключить государственные контракты на поставку автобусов и их доставку до конечных потребителей в регионах в срок до 1 августа 2026 года.

Напомним, обновление парка школьных автобусов проводится по поручению президента России Владимира Путина. Ежегодно за счёт федерального бюджета закупается не менее 3 тысяч новых школьных автобусов российского производства для использования в малых городах и сельской местности.

Ранее школам Башкирии передали более 200 автобусов и легковых машин. Всего с 2019 года школы республики получили уже порядка 900 новых автобусов.