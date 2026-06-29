Количество стобалльных работ на ЕГЭ в Башкирии выросло до 183

В понедельник на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин озвучил предварительные результаты ЕГЭ.

По словам министра, 26 и 27 июня аттестаты получили 71 тысяча выпускников. Что касается экзаменационной кампании, то результаты очень благоприятные.

— У нас 183 стобалльные работы и 9 мультибалльников (выпускников, набравших максимальный балл по двум предметам). Для сравнения, по итогам всей кампании 2025 года было 159 стобалльников и 5 мультибалльников, – доложил он.

Особенно впечатляющий рост выпускники показали по таким предметам, как русский язык — 22 стобалльника, профильная математика — 14 максимальных результатов, что почти в 4 раза больше, чем в прошлом году, физика — 61 стобалльная работа, что вдвое превышает показатели 2025 года.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, комментируя предварительные данные, отметил существенный прогресс.

«У нас существенное увеличение количества как стобалльников, так и мультибалльников, и средний балл тоже очень вырос. Это даёт нашим детям большие гарантии для поступления на бюджетные места. Огромное спасибо выпускникам, всем учителям, которые подготовили ребят, их наставникам. Я ещё раз говорю — это плод долгой работы, когда количественное переходит в качественное», — порадовался за выпускников Радий Хабиров.

Министр просвещения Ильдар Мавлетбердин добавил, что впереди ещё резервные дни и пересдачи, поэтому итоговые цифры могут вырасти.

Напомним, в Башкирии выпускники школ, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ, могут получить единовременную премию в размере 150 тысяч рублей. На это имеют право те, кто поступил в вузы республики, которые являются участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.